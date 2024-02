NBA, una fan chiama “pu***na” Kevin Durant: la reazione del cestista | VIDEO

SportFair

E’ andata in scena nella notte italiana la sfida di NBA tra Phoenix Suns e Dallas Mavericks. A trionfare è stata la squadra di Doncic, che si è aggiudicata la vittoria col punteggio di 123-113. E’ stato proprio Doncic il miglior realizzatore del match, con 41 punti, mentre per i Suns il migliore è stato Booker, a referto con 35 punti.

Buona prestazione anche per Kevin Durant, che ha messo a segno 23 punti. KD è finito sotto i riflettori, però, anche e soprattutto per un episodio che si è registrato prima dell’inizio del match: una fan ha chiamato Durant “pu***na”, mentre entrava in campo per il riscaldamento pre-partita.

Il cestista si è subito fermato e ha affrontato faccia a faccia la coppia di tifosi. I due, probabilmente ubriachi, hanno sorriso e hanno cercato di stringere la mano al campione NBA, come se nulla fosse accaduto, ma Durant ha mostrato tutto il suo dissenso. E’ stato necessario l’intervento della sicurezza.

Mavs fan calls Kevin Durant a “bit*h” and KD has words with them. (via @JonahJavad) pic.twitter.com/GnqLPOYKHa — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 23, 2024