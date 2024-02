NBA, rissa nel tunnel prima di Suns-Piston: Isaiah Stewart tira un pugno a Eubanks, arrestato

SportFair

Episodio clamoroso in NBA. Nella sfida tra Suns e Pistons si è registrata una rissa ancor prima dell’inizio del match. Uno scontro nel tunnel dello spogliatoio tra due giocatori si è concluso con un pugno.

Secondo la versione fornita dalla franchigia locale, e che sarà rivista dalla Lega con l’aiuto delle telecamere del padiglione Phoenix, quando i giocatori sono arrivati ​​per eseguire la loro routine pre-partita Isaiah Stewart, dei Pistons, ha sfidato Drew Eubanks, dei Suns, dandogli un pugno in faccia dopo un piccolo scontro. I due sono stati separati dalla sicurezza.

Stewart non è nuovo a questo tipo di situazioni: il 22enne è diventato famoso, più che per le sue qualità sotto canestro, per un alterco con LeBron James a Detroit nel 2021.

Dopo l’incidente Eubanks ha detto di sentirsi abbastanza bene per giocare la partita. Stewart che non avrebbe comunque giocato per un problema alla caviglia sinistra, è stato anche arrestato dalla polizia di Phoenix per aggressione.

Il giocatore dei Pistons è adesso libero, è stato semplicemente denunciato nell’ambito di un’indagine che coinvolgerà anche le autorità cittadine, non solo la Lega. Eubanks ha spiegato alla stampa presente che non vi è stata alcuna provocazione da parte sua.