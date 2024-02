NBA a lutto: è morto a 68 anni Robert Reid

SportFair

La Nba è a lutto! Il basket piange la scomparsa di Robert Reid, lungo degli Houston Rockets, dal 1977 al 1987, stroncato da un cancro all’età di 68 anni.

Nelle sue dieci stagioni con la maglia dei Rockets ha giocato due finali Nba, nel 1981 e nel 1986, disputando in totale 919 partite con medie di 11.4 punti e 4.5 rimbalzi.

“Ho avuto il privilegio di conoscere Robert per oltre 40 anni: non lo dimenticheremo”, questo il ricordo dell’attuale proprietario dei Rockets, Tillman Fertitta. Dopo Houston Reid ha giocato in Nba anche con Charlotte, Portland e Philadelphia.