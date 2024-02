In Bahrain la presentazione della Pramac Racing: svelata la nuova moto di Martin e Morbidelli

SportFair

Prima Pramac Racing ha scelto il Bahrain per presentare la moto, con un’esclusiva partnership tra la scuderia impegnata in MotoGP e il campionato F1. Il velo dalla nuova Ducati Desmosedici GP24, infatti, è stato alzato oggi pomeriggio al Bahrain International Circuit di Manama, dove si correrà sabato il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione.

I due piloti Jorge Martín e Franco Morbidelli – in diretta su F1 TV, la tv ufficiale della Formula1 – sono spuntati dall’ultima curva del circuito raggiungendo il paddock, dove ad attenderli c’erano giornalisti da tutto il mondo, insieme al Team Manager di Prima Pramac Racing, Gino Borsoi, il Team Principal di Prima Pramac Racing, Paolo Campinoti, e il CEO di Prima Assicurazioni, George Ottathycal.

Il Team rosso-viola si presenta ai blocchi di partenza del campionato del mondo di MotoGP con rinnovate ambizioni, dopo la vittoria come Team World Champion nel 2023 – primo team indipendente della storia a ottenere questo risultato – e l’ottima stagione di Jorge Martín, che ha conteso fino all’ultima gara il titolo di campione del mondo piloti e ha portato a casa il titolo di Best Independent Rider. Lo spagnolo, che si appresta a salire in sella per il quarto anno di fila alla sua Ducati Prima Pramac, ha chiuso la scorsa stagione vincendo quattro GP e nove sprint race, collezionando in totale ventidue podi (sprint race incluse).

Al fianco di Martín, corre quest’anno l’italo-brasiliano Franco Morbidelli, andando a formare un’accoppiata pilota-moto tutta tricolore. Il pilota campione del mondo 2017 nella categoria Moto2 arriva quest’anno in Prima Pramac Racing con una grande voglia di far bene e di dimostrare il proprio potenziale.

Entrambi i piloti avranno a disposizione la versione “factory” delle Ducati Desmosedici GP24. Per il Team, si tratta del ventitreesimo anno consecutivo in MotoGP, il terzo della partnership con la tech company Prima Assicurazioni come title sponsor. La prima gara di un campionato del mondo sempre più competitivo è prevista in Qatar il 10 marzo.

Paolo Campinoti, Team Principal di Prima Pramac Racing: “L’obiettivo di quest’anno sarà riconfermarci ad alto livello dopo gli straordinari risultati ottenuti nello scorso Campionato. Arrivando secondi nel campionato piloti e vincendo il titolo di Team World Champion, abbiamo fatto la storia come team indipendente. Il 2024 sarà per noi un campionato molto sentito, fare meglio della stagione passata sarà dura, ma ci proveremo con impegno e determinazione“.