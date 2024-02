MotoGP, Franco Morbidelli salta i test a Sepang e in Qatar: le condizioni del pilota

SportFair

Franco Morbidelli non prenderà parte nè ai test di Sepang nè a quelli in Qatar. Il pilota della Pramac era in dubbio per il 3° giorno in Malesia, l’ultimo della sessione, ma dopo gli esami ai quali si è sottoposto nelle ultime ore, seppur il suo quadro clinico generale sia buono, il verdetto è stato negativo.

Morbidelli dovrà osservare un periodo di riposo precauzionale di 3 settimane in seguito al brutto incidente di Portimao. Morbidelli tornerà direttamente a Losail per la prima gara della nuova stagione in programma nel weekend dall’8 al 10 marzo.

Il comunicato della Pramac

“Ieri pomeriggio Franco Morbidelli è stato visitato dal Prof. Franco Servadei, neurologo e Dott. Roberto Donati per un’ulteriore valutazione delle sue condizioni dopo il brutto incidente verificatosi durante i test privati di Portimao. Il pilota romano del Prima Pramac Team, pur essendo in buone condizioni generali, ha preferito sottoporsi ad un esame approfondito prima di decidere se partire o meno per Sepang.

Dopo l’esito dei vari esami, che hanno rivelato un buon quadro clinico generale, il Prof. Franco Servadei ha comunque consigliato a Morbidelli, in via precauzionale, di non riprendere l’attività sportiva per le prossime tre settimane, per cui Franco non potrà essere presente neanche al prossimo test ufficiale in Qatar (19-20 febbraio).

Il suo rientro in pista è quindi previsto per il primo GP della stagione MotoGP 2024 in programma, sempre sul Lusail International Circuit, dall’8 al 10 marzo“.