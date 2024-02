Mondiali pista lunga su singole distanze, si parte giovedì a Calgary: gli italiani convocati

SportFair

Si aprono domani in Canada, sulla pista del Calgary Olympic Oval, i Mondiali su singole distanze di pista lunga. Conclusa la stagione di Coppa del Mondo, tutto pronto dunque per una rassegna iridata a cui la Nazionale italiana del d.t. Maurizio Marchetto e dell’allenatore Matteo Anesi arriva carica di fiducia ed entusiasmo dopo gli exploit nel circuito internazionale.

I convocati dell’Italia per i Mondiali di pista lunga su singole distanze

Questi gli atleti azzurri convocati: Laura Lorenzato (Noale Ice), Laura Peveri (Fiamme Oro), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

In casa tricolore grandi aspettative per Davide Ghiotto e Andrea Giovannini, reduci dalle vittorie nelle classifiche di specialità di Coppa del Mondo (il primo sulle lunghe distanze e il secondo sulla Mass Start). Il vicentino partirà con ambizioni importanti sui 5.000 ma soprattutto sui 10.000 metri mentre il trentino proverà a brillare nella gara con partenza in linea.

Occhi puntati anche sul Team Pursuit maschile e grande interesse per quelle che saranno le prove di Michele Malfatti sulle lunghe distanze e di David Bosa su 500 e 1.000 metri. Trentini e Di Stefano si cimenteranno invece sui 1.500 metri mentre al femminile Pergher gareggerà sui 500 metri, Lorenzato su 3.000, 5.000 e Mass Start e Peveri su 1.500 e Mass Start.

Le parole del d.t. Maurizio Marchetto

“La squadra è pronta e proveremo a toglierci delle soddisfazioni importanti come fatto nel corso di tutta la stagione – spiega il d.t. azzurro Maurizio Marchetto -. Mi auguro che il ghiaccio, soprattutto per le distanze lunghe, resti più duro di quanto non appaia in questo momento. I padroni di casaavranno qualche vantaggio ma noi siamo qui per dare il 100% e non lasciare nulla di intentato“.