SportFair

Grande festa per la nazionale femminile statunitense di pallanuoto, in grado di conquistare l’ottavo titolo mondiale della sua storia battendo l’Ungheria per 8-7 nella finale del torneo iridato in corso a Doha.

Le statunitensi sono riuscite a resistere alla rimonta delle ungheresi nei minuti finali grazie alle parate di Ashleigh Johnson. Si tratta di una nuova impresa dopo quelle nel 2003, 2007, 2009, 2015, 2017, 2019 e nel 2022. Nella gara per il bronzo la Spagna ha battuto la Grecia (10-9).