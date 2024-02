Mondiali pallanuoto, il Setterosa stacca il pass olimpico all’ultimo respiro: Canada ko

SportFair

Le azzurre superano per la seconda volta le nordamericane nel torneo iridato di Doha e trovano il pass olimpico all’ultimo respiro. Alla sesta chance l’Italia non fallisce la ghiotta opportunità e finalmente trova la prestazione giusta nella mesta ma fondamentale finale per il settimo posto mondiale che vale un quadriennio di lavoro. Stavolta ottima difesa che salva sei inferiorità numeriche su nove e ottimo attacco con cinquina di Bianconi e quaterne di Avegno e Giustini.

Le qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024

In campo femminile sono 10 le squadrecerte della partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: Francia (paese ospitante), Olanda e Spagna (Mondiali 2023), Australia (Oceania), Cina (Asian Games), Stati Uniti (Panamericani 2023), Grecia (Europei 2024), Ungheriae Italia (Mondiali di Doha), Sudafrica (Africa, da confermare).

Il risultato di Canada Italia

Finale 7° Posto (16 Febbraio)

Canada-Italia 12-18 (4-5, 4-6, 1-2, 3-5)