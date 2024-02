Mondiali Pallanuoto, bombardamento azzurro a Doha: l’Italia supera il Kazakistan 33-3

SportFair

Sulla carta doveva essere una vittoria facile e tale si è rivelata. Inizia nel migliore dei modi possibili il Mondiale di Pallanuoto 2024 per l’Italia. Gli azzurri travolgono con un netto 33-3 il malcapitato Kazakistan ottenendo la prima vittoria del torneo. Match senza storia con l’Italia avanti in ogni parziale con punteggi alquanto larghi: 6-1 / 10-1 / 8-1 / 9-0. Best scorer Fondelli e Cannella con 7 marcature.

Tabellino Italia-Kazakistan 33-3

Italia: Del Lungo, F Di Fulvio 2, Damonte 2, Marziali 2, A. Fondelli 7, Cannella 7, Renzuto 2, Echenique 1, N. Presciutti 1, Bruni L. 2, Di Somma E. 4, Nicosa, Iocchi Gratta 3. All. Campagna

Kazakistan: Balfanbayed, Tsoy, Yeremin, Beloussov 1, Lamayev , Yurtayev, Pustovalov, Akhmetov 1, Nedokontsev, Panteleyev , Shonzhigitov 1, Aday, Nurtaza . All. Ukumanov