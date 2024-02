Mondiali Pallanuoto 2024, Italia in semifinale: Grecia ribaltata con 3 reti nel finale!

SportFair

Con il pass olimpico già in tasca dopo il successo sugli Stati Uniti, l’Italia di pallanuoto maschile vuole andare anche a medaglia ai Mondiali di Pallanuoto 2024. Sul cammino degli azzurri un’ostica Grecia che sembrava aver già staccato il pass per la semifinale, ma non aveva fatto i conti con il coraggio e la grinta del Settebello.

Un finale al cardiopalmo quello di Grecia-Italia con gli ellenici avanti 10-8 a 2’35” dalla fine, ultima rete greca arrivata su rigore per la presenza di 8 azzurri in acqua. Poi il ribaltone. Fondelli accorcia, Di Somma pareggia i conti su rigore e poi un super Di Fulvio firma il gol del 10-11 definitivo. Italia in semifinale contro la Spagna: appuntamento alle 14:00 del 15 febbraio.