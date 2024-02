SportFair

Giornata comunque importante per l’Italia ai Mondiali di nuoto grazie al risultato fantastico di Simona Quadarella con la medaglia d’oro negli 800 stile libero. Poi è andata in scena la 4×100 stile libero e l’Italia non è andata oltre il quinto posto. Gli azzurri hanno schierato Miressi, Frigo, Morini e Tarantino.

Vince la Cina con 3’21″18, argento per l’Australia con 3′”21″78, bronzo per gli Stati Uniti con 3’22″28. Al quinto posto l’Italia con 3’24″40.