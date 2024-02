Mondiali di nuoto, inizia lo spettacolo a Doha: il programma del 2 febbraio e gli azzurri in gara

SportFair

Iniziano domani 2 febbraio i Mondiali di nuoto di Doha 2024. I campioni di tutto il mondo si sfidano in vasca per i titoli iridati, ma anche per i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La rassegna iridata partirà con le gare di tuffi e di nuoto artistico, mentre successivamente sarà la fase del nuoto in corsia e del nuoto in acque libere.

La rassegna iridata, che inizia domani, terminerà il 18 febbraio.

Dove vedere in tv i Mondiali di nuoto di Doha

I Mondiali di nuoto di Doha saranno visibili in chiaro su RaiSport, e in streaming su RaiPlay, RaiPlay2 e Raiplay3.

Il programma del 2 febbraio 2024 e gli azzurri in gara

07.30 Nuoto artistico: solo tecnico donne – Preliminari (Susanna Pedotti)

08.00 Tuffi: trampolino 1 metro donne – Preliminari (Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi)

10.00 Nuoto artistico: solo tecnico uomini – Preliminari (Giorgio Minisini)

12.00 Nuoto artistico: duo tecnico – Preliminari (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero)

13.30 Tuffi: Team Eventi – Finale (Irene Pesce, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti e Matteo Santoro)

17.00 Tuffi: trampolino 1 metro donne – Finale