Mondiali nuoto Doha: Pellacani in finale dai 3 metri, eliminata Bertocchi

Le semifinali dai 3 metri aprono il sipario sull’ottava giornata dei 21esimi Mondiali all’Hamad Aquatic Center di Doha. Si dividono le strade di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, entrambe già certe della carta olimpica dopo la finale di Fukuoka 2023 dove sono state bronzo nel sincro: si qualifica alla finale con il terzo punteggio e per recitare un ruolo da protagonista Pellacani; si ferma una stanca Bertocchi solamente diciottesima.

Notevole la prova della 21enne romana – tesserata per Fiamme Gialle ed MR Sport F.lli Marconi, allenata da Tommaso Marconi – apre con un buon doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (58.50) cui manca solo un po’ di potenza e con un doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (63.00) leggermente sporcato in chiusura; continua con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato quasi perfetto (65.10) e un doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato recuperto da campionessa (52.50) dopo un presalto imperfetto (tavola presa troppo all’angolo). Chiude con un superbo doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (63.00), per un totale di 302.10.

Decisamente incolori le routine della 29enne meneghina – tesserata per Esercito e Canottieri Milano, allenata a Roma da Oscar Bertone – che, dopo un doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato leggermente lento nella rotazione (52.65), si trova fuori con i piedi nel presalto del triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, manca la potenza e quindi il tuffo è lento e scarso (15.50); poi prosegue, malgrado la gara compromessa, con un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato privo della giusta velocità (45.00) e va oltre la verticale con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (27.00). Termina il suo mondiale, comunque d’eccellenza, con un bel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (54.00) e conclude con 140.15.

Davanti a tutte c’è la cinese Chen Yiwen, oro in Giappone sette mesi fa, con 354.75. Finale in programma nel pomeriggio, dalle 18.30, e preceduta alle 12.30 dalle eliminatorie dalla piattaforma con Riccardo Giovannini ed Andreas Sargent Larsen che vanno a caccia della semifinale che potrebbe già valere la Carta Olimpica.