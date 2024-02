SportFair

4×100 mista mixed in finale con la carta olimpica. Alberto Razzetti, Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Costanza Cocconcelli in semifinale. Altri sorrisi azzurri, per propositi importanti arrivano dalle batterie della quarta giornata dei 21esimi Mondiali di nuoto all’Aspire Dome.

Sarà dunque un altro pomeriggio tutto da vivere, aperto alle 19.02 (-2h in Italia), in diretta su Raidue, dalla finale degli 800 stile libero con Gregorio Paltrineri e Luca De Tullio.

Semifinali e finali dalle 17.00 italiane

800 stile libero mas FINALE

RI 7’39”27 di Gregorio Paltrinieri del 24/07/2019 a Gwangju

Tempo limite olimpico 7’42″8

Gregorio Paltrinieri

Luca De Tullio pp 7’46″55 in batteria; precedente 7’46″87 del 25/07/2023 a Fukuoka

200 stile libero fem

Nessuna italiana qualificata

100 stile libero mas semi

RI 47”45 di Alessandro Miressi del 19/05/2021 a Budapest

Tempo limite olimpico 48″2

Alessandro Miressi

Manuel Frigo pp 48″45 del 26/07/2023 a Fukuoka

50 dorso fem semi

RI 27”39 di Silvia Scalia del 13/08/2022 a Roma

Costanza Cocconcelli pp 27″92 del 25/07/2021 a Roma

200 farfalla mas FINALE

RI 1’54”28 di Federico Burdisso del 19/05/2021 a Budapest

Tempo limite olimpico 1’55″0

Alberto Razzetti 1’54″87

50 rana mas FINALE

RI 26”33 di Nicolò Martinenghi del 16/08/2022 a Roma

Nicolò Martinenghi

Simone Cerasuolo pp 26″76 del 24/06/2023 a Roma

200 farfala fem semi

Nessuna italiana iscritta

200 misti mas semi

RI 1’56″21 di Alberto Razzetti del 28/11/2023 a Riccione

Tempo limite olimpico 1’57″6

Alberto Razzetti

4×100 mista mixed FINALE

RI 3’39”’28 di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Federica Pellegrini del 31/07/2021 a Tokyo

Italia