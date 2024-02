Mondiali nuoto Doha, azzurre fuori dal podio nella 5km femminile

SportFair

Dopo le tre carte olimpiche, l’obiettivo è la medaglia nella cinque chilometri. In quella femminile non raggiungono il podio Giulia Gabbrielleschi, che è settima in 57’47″6, e Barbara Pozzobon, quindicesima in 57’58″5 nella gara vinta dall’olandese Sharon Van Rowendaal, che bissa il successo della dieci chilometri e si prende il primo titolo mondiale nella breve distanza chiudendo dopo un finale furioso in 57’33″9.

Seconda l’australiana Chelsea Gubecka (57’35″0) che, dopo l’assenza tattica nella distanza doppia dove era già qualificata alle Olimpiadi attraverso l’argento di Fukuoka, perde lo sprint a colpi di bracciate. Terza la brasiliana, altra olimpionica, Ana Marcela Cunha (57’36″8), che a trentadue anni difende il bronzo dello scorso anno e conquista la sedicesima medaglia iridata della carriera.

“Sapevo che sarebbe stata una gara diversa dalle altre perché hanno prevalso le nuotatrici di vasca spingendo fin dall’inizio; al secondo giro mi sono attaccata alla Grimes però non sono riuscita a risalire. Proverò a qualificarmi per la carta olimpica mancante attraverso i 1500 sl in vasca facendo 16’09, ovvero un secondo meno del mio personale“, sottolinea Gabbrielleschi, ventisettenne fiorentina allenata da Massimiliano Lombardi bronzo europeo in carica e bronzo mondiale a Budapest 2022.

“Ripartivo da Fukuoka con ambizioni che oggi non sono riuscita a legittimare. Non penso di essere a questo livello; bisogna tornare a lavorare. Fino al secondo giro mi sentivo bene, poi si è spenta la luce“, dichiara delusa Barbara Pozzobon, trentenne trevigiana, una delle punte del gruppo di Fabrizio Antonelli, quinta lo scorso anno ai mondiali dove è stata oro in staffetta.