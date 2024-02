Mondiali Nuoto 2024, 200 farfalla d’argento per Razzetti: è una medaglia storica!

SportFair

Dopo il bronzo di Gregorio Paltrinieri arriva, a stretto giro, un’altra gioia Mondiale per l’Italia. Dalle acque di Doha 2024 brilla la stella di Alberto Razzetti capace di vincere la sua prima medaglia in una competizione mondiale.

Il nuotatore azzurro ha chiuso al secondo posto i 200 farfalla ottenendo una medaglia storica per l’Italia che mai in passato era salita sul podio Mondiale in questa specialità. Razzetti ha chiuso sul secondo gradino del podio in 1:54.65 alle spalle del giapponese Tomoru Honda (1:54.88). Completa il podio con il bronzo l’austriaco Martin Espernberger (1:55.16).