L’Italia del curling nella storia, azzurri in finale per la prima volta ai Mondiali junior

SportFair

A Lohja (Finlandia) i Mondiali junior di curling sono entrati nella fase a eliminazione diretta. L’Italia è presente in loco con il quintetto formato da Alberto Cavallero (C.C. Dolomiti), Francesco De Zanna (C.C. Dolomiti), Andrea Gilli (S.C. Pinerolo), Stefano Gilli (S.C. Pinerolo) e Francesco Vigliani (S.C. Pinerolo). Gli azzurri, dopo aver concluso il round robin con un bilancio di 7 vittorie e 2 sconfitte, si sono cimentati nella semifinale contro la Danimarca dello skip Jacob Schmidt.

Ottimo inizio per la squadra tricolore. Dopo aver aperto il conteggio nel secondo end, è stata capace di rubare la terza mano, issandosi subito avanti 2-0. I danesi hanno reagito nel quarto parziale, pareggiando i conti, ma l’Italia si è prontamente riportata in vantaggio, arrivando al riposo sul 4-2. Gli scandinavi sono stati in grado di riequilibrare il punteggio marcando un punto nel sesto end per poi rubare la mano nel settimo. Cionondimeno, gli azzurri hanno tirato la spallata decisiva nell’ottavo parziale, mettendo a referto ben tre stone. A seguire, hanno gestito il vantaggio, conseguendo il successo con il punteggio di 7-5.

La Finale si disputerà a partire dalle ore 14.00 di sabato e la copertura televisiva sarà garantita da World Curling TV. L’avversaria sarà la Norvegia, che nell’altra semifinale ha travolto 10-4 gli Stati Uniti. Qualunque sia l’esito della partita decisiva per il titolo, il risultato conseguito a Lohja ha valenza storica. Mai, prima d’oggi, l’Italia aveva raggiunto la Finale di un Mondiale junior. Il miglior piazzamento di sempre era rappresentato dalla medaglia di bronzo conquistata nel 2003 da Diana Gaspari nel settore femminile.