Mercato NBA, LeBron James lascia i Lakers? Dal tweet all’assenza: interviene l’agente

Una clessidra in un tweet dopo la brutta sconfitta dei Lakers contro i Rockets. Poi l’assenza improvvisa dalla super sfida del TD Garden di Boston contro il Celtics. Due indizi che alimentano le voci di mercato NBA, secondo le quali, LeBron James sarebbe pronto a lasciare i Los Angeles Lakers.

Mercato NBA: LeBron James-Lakers, la situazione

Si dice che 3 indizi facciano una prova, ne abbiamo citati due. Il terzo? Il tweet del giornalista dell’emittente televisiva KTLA David Pingalore che ha parlato della possibilità che i Lakers e lo stesso LeBron stiano lavorando a una sua cessione, con Pelinka pronto a sistemarlo nella squadra giusta. Non è un mistero, inoltre, che LBJ voglia chiudere la sua carriera giocando, l’anno prossimo con il figlio Bronny in qualsiasi squadra dovesse essere draftato. Per farlo potrà uscire dall’attuale contratto.

Mercato NBA: Rich Paul interviene sulle voci relative all’addio di LeBron James ai Lakers

Rich Paul, storico agente di LeBron James, è intervenuto ai microfoni di ESPN facendo chiarezza sulle voci che danno il suo assistito lontano dai gialloviola: “non verrà scambiato e non abbiamo chiesto la cessione“. LeBron James resterà ai Lakers e la franchigia dovrà muoversi entro la trade deadline per migliorare il roster in vista della seconda metà di stagione: il ‘Re’ punta alla postseason.