Mercato NBA, la bomba inesplosa: così LeBron James e Curry avrebbero giocato insieme

SportFair

Nell’ultima finestra di mercato NBA, appena prima della trade deadline, stava per succedere una di quelle classiche cose che riduce il confronto fra la realtà e i videogame. Secondo quanto riportato da ESPN, Golden State avrebbe provato a sondare il terreno per imbastire una trade che portasse in maglia Warriors… LeBron James.

Mercato NBA: LeBron James ai Golden State Warriors, il folle scenario

Joe Lacob avrebbe chiest informazioni ai Los Angeles Lakers per prelevare LeBron James, che ha un’opzione per uscire dal contratto a fine stagione, e affiancarlo a Steph Curry per dare nuova linfa (seppur solamente nel breve) alla dinasty degli Warriors.

Dai Lakers è arrivata una risposta negativa, seppur la società abbia comunque permesso a GSW di contattare Rich Paul, agente di LeBron James, per sondarne la disponibilità: picche anche qui. Sia i gialloviola che LeBron sono convinti di proseguire insieme.

Anche Philadelphia avrebbe provato a chiedere informazioni per LeBron James, ma alla contro-richiesta di informazioni per Joel Embiid i Sixers avrebbero chiuso la discussione su quella che è sembrata una richiesta piuttosto velleitaria.