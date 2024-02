Melissa Satta, la triste canzone al piano: indizio sulla rottura con Berrettini? | VIDEO

SportFair

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono la coppia più chiacchierata dello sport italiano. Ma nelle ultime settimane, la domanda che maggiormente circola tra i fan di entrambi è se di ‘coppia’ si può ancora parlare. I due appaiono concentrati sulle rispettive carriere e vite private, spesso divisi in occasioni importanti come nel compleanno di Melissa senza Matteo. Nessuna dolcezza documentata per San Valentino.

I sospetti di una possibile rottura si sono fatti largo ormai da tempo. Ad alimentarli un ultimo, possibile, indizio pubblicato sui social dalla stessa Melissa Satta. La showgirl italo-americana si è mostrata su Instagram intenta a suonare il pianoforte. La canzone scelta è “Someone like you” di Adele, pezzo malinconico, dal forte impatto emotivo, che racconta di un amore finito in maniera dolce-amara tra nostalgia e voglia di mettere il punto finale a una storia che forse avrebbe avuto ancora qualche capitolo da scrivere.

