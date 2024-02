Matteo Berrettini sorprende fan, agenti e ufficio stampa: il videomessaggio del tennista romano

SportFair

Matteo Berrettini ha deciso di sorprendere i fan e di farlo in modo positivo. Dopo giorni in cui ha postato sui social video di suoi allenamenti intensi, il tennista romano ha voluto parlare apertamente a tutti i suoi follower e tifosi, ringraziando chi ha continuano a supportarlo nonostante le difficoltà.

Un videomessaggio pensato e pubblicato di getto, nulla di studiato: parole venute d’istinto, per ringraziare e raccontare la voglia di tornare a far bene in campo.

Non è ancora chiaro quando Berrettini tornerà a giocare, ma intanto il romano sta sudando e lavorando sodo per ritrovare la forma migliore per poter tornare a giocare il suo tennis.

Le parole di Matteo Berrettini ai fan

“Avevo da un po’ di tempo la necessità di fare un video per ringraziare le persone che mi stanno aiutando negli ultimi mesi, sicuramente non i più facili della mia carriera. Con grande impegno sto cercando di superare questo periodo per rimettermi in carreggiata, divertirmi e fare tante cose belle. Ci tenevo a metterci la faccia e non volevo fare un comunicato scritto sui social, freddo. Il mio ufficio stampa, i miei agenti, i giornalisti probabilmente non saranno contentissimi di questo comunicato, ma penso sia anche questo il bello dei social: poter mettere qualsiasi cosa io voglia. Sto bene, sto meglio, ci vuole ancora un po’ di pazienza ma tornerò in campo fra poco, ho tanta voglia di tornare e mi sto allenando intensamente perché ho voglia di fare tante cose belle“, queste le parole di Matteo Berrettini nel suo videomessaggio.