Sci, Bassino trionfa nella discesa libera a Crans Montana: Brignone 2ª, è festa azzurra!

È festa azzurra nella discesa libera di Crans Montana. Marta Bassino torna al successo, dopo tanto tempo, in Coppa del mondo davanti a Federica Brignone per una dolce doppietta italiana. Quinto posto per una buona Laura Pirovano. Una vittoria importante per Marta Bassino, in una stagione complicata nella quale ha dovuto cambiare 3 skiman e non è mai andata oltre il quinto posto.

Successo nella specialità in cui, fin qui e fino all’infortunio che la terrà fuori per l’intera stagione, era leader Sofia Goggia. L’unica nota stonata della giornata è proprio questa: il terzo posto di Lara Gut le permette di scavalcare in testa alla classifica proprio la Goggia. Ma era solo questione di tempo, vista la situazione.