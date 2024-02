Fabio Quartararo e lo scoop in anteprima su Hamilton in Ferrari: “me lo aveva suggerito Pietro Ferrari, ma…”

SportFair

La stagione 2024 di MotoGP e Formula 1 è alle porte ormai, ma prima dell’inizio dei nuovi Mondiali non si fa altro che parlare della clamorosa mossa di mercato che ha scosso il mondo a quattro ruote, il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla stagione 2025.

Una mossa di mercato che qualcuno aveva spifferato ancor prima dell’ufficialità, come confermato da Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, ha infatti rivelato che Piero Ferrari gli aveva confidato questo scoop giorni prima dell’annuncio, durante una sua visita a Maranello, ma di non aver colto.

La rivelazione di Quartararo su Hamilton in Ferrari

“È stato strano, perché ero in visita a Maranello un paio di giorni prima dell’annuncio e Piero Ferrari me lo aveva suggerito. Ma in quel momento non sapevo come interpretarlo, non l’avevo capito. Non me ne sono reso conto finché non è diventato ufficiale”, ha raccontato il pilota francese ad Autosport. “Io Lewis me lo ricordo sempre alla Mercedes. Non conoscevo nemmeno il suo passato in McLaren. Sarà strano vederlo vestito di rosso“, ha concluso Quartararo.