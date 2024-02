Kanye West a San Siro: la maschera in volto e quel legame con i tifosi dell’Inter

SportFair

E’ andata in scena ieri l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Allo Stadio San Siro è festa nerazzurra: i padroni di casa hanno vinto per 1-0, grazie alla rete di Arnautovic al 79′.

Un ottimo risultato per la squadra di Inzaghi, che ieri ha giocato davanti a spettatori d’eccezione. A San Siro, infatti, è apparso in tribuna Kanye West, rapper 46enne, ex di Kim Kardashian.

Kanye West, in compagnia della moglie Bianca Censori, ha preso posto nella sezione Vip dello stadio, insieme anche ad altri artisti, come Ty Dolla Sign, Playboi Carti e Rich The Kid. Presente allo stadio ieri anche il figlio di Will Smith.

Kanye West e la maschera in volto

Kanye West, come capitato anche in altre occasioni, si è presentato allo stadio San Siro con una maschera nera in volto, mentre la sua dolce metà con un cappotto nero lucido.

Il look del rapper ha scatenato i fan sui social: c’è chi si è chiesto come faccia a respirare con quella maschera addosso e chi si è domandato come abbia fatto a vedere la partita.

Un’abitudine, quella di indossare una maschera, che Kanye West ha ormai da diversi anni. La prima volta fu nel 2012, e in quell’occasione spiegò così il motivo del suo gesto: “non siate in imbarazzo cercate di inseguire i vostri sogni. Salvate la faccia. Ecco perché ho indossato questa fottuta maschera, perché non sono preoccupato di salvare la faccia. Al diavolo la mia faccia. Al diavolo qualunque cosa la mia faccia dovrebbe significare e qualunque cosa il nome Kanye dovrebbe significare, riguarda i miei sogni! E riguarda i sogni di chiunque”.

Il legame di Kanye West con l’Inter

West ha stretto un legame insolito con l’Inter. Ha portato un gruppo di Ultras del club in uno studio mentre venivano registrati per alcuni brani del suo nuovo album, incluso Carnival. I tifosi nerazzurri sono stati aggiunti anche ai titoli di coda dell’album.

Kanye West, Rich The Kid and Playboi Carti at the San Siro tonight to watch Inter vs Atléti. pic.twitter.com/w30LL3wzGX — EuroFoot (@eurofootcom) February 20, 2024