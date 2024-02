Ivana Knoll questa volta ha davvero esagerato: il set fotografico è da capogiro | VIDEO

SportFair

Ivana Knoll trova sempre il modo per stupire e lasciare a bocca aperta. La bella modella croata, diventata famosa durante i Mondiali di calcio del Qatar per i suoi outfit pazzeschi allo stadio nonostante le restrizioni del paese ospitante la rassegna iridata, continua a sorprendere tutti sui social.

Dopo un bellissimo debutto nel mondo della musica, Ivana Knoll non lascia di certo il mondo da cui proviene, quello della moda, e si ritrova spesso in set fotografici per campagne o scatti mozzafiato.

Così come accaduto oggi: la bellissima croata ha condiviso dei video proprio dal suo ultimo set fotografico che lasciano ben poco all’immaginazione. Diversi look mozzafiato per Ivana Knoll, ma il bikini all’uncinetto supera davvero tutti gli outfit sfoggiati finora dalla modella.