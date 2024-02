Insulta bambina di 8 anni con la maglia di Vinicius: arrestato tifoso dell’Atletico Madrid

SportFair

Ancora un episodio di razzismo legato al mondo del calcio. Questa volta siamo in Spagna, nella capitale, a Madrid. L’accaduto risale allo scorso settembre quando, presso lo stadio Wanda Metropolitano, prima della stracittadina di Madrid, il derby di campionato fra Atletico Madrid e Real Madrid, un 20enne tifoso dei ‘Colchoneros’ ha insultato una bambina di 8 anni che indossava la maglia di Vinicius, esterno del Real Madrid preso spesso di mira con insulti razzisti.

Il ragazzo è stato individuato e arrestato nelle ultime ore. Lo comunica in una nota la polizia di Madrid. Il tifoso, secondo le ricostruzioni, è arrivato anche a colpire al braccio in due occasioni il familiare che era con la bambina, poi costretta a lasciare lo stadio per un attacco d’ansia.