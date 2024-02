Alcaraz si ritira per infortunio dal torneo di Rio de Janeiro: Sinner può diventare presto n° 2 al mondo

SportFair

Nuova battuta d’arresto per Carlos Alcaraz. Dopo la sconfitta in semifinale a Buenos Aires, lo spagnolo, numero 2 al mondo, alza bandiera bianca anche a Rio de Janeiro, questa volta per infortunio.

Dopo soli due game nel match d’esordio contro il brasiliano Monteiro, 117° del ranking ATP, Alcaraz è stato costretto al ritiro per un infortunio alla caviglia. Il ventenne di Murcia è caduto dopo un cambio di direzione nel corso del secondo punto del match.

“Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato impossibile continuare. Se avessi continuato credo che l’infortunio sarebbe peggiorato“, ha spiegato Alcaraz. In conferenza stampa il numero 2 del ranking mondiale ha spiegato che effettuerà dei test ma il suo staff medico non sembra preoccupato per l’entità dell’infortunio. “Credono non sia grave“, ha sottolineato Alcaraz che, prima del Masters 1000 di Indian Wells, è atteso dall’esibizione con Rafael Nadal a Las Vegas.

Con questo ritiro Alcaraz perde 300 punti in classifica visto che lo scorso anno era arrivato in finale a Rio de Janeiro, e ad Indian Wells dovrà difenderne 1000. E’ proprio lì che Jannik Sinner può già tentare il sorpasso.

Jannik Sinner e il sorpasso ad Alcaraz

Alcaraz, 2° del ranking ATP, ha attualmente 9105 punti, mentre Sinner 8270. A partire da lunedì lo spagnolo scenderà a 8805, a 535 punti da Sinner e ad Indian Wells potrebbe esserci già il sorpasso. Alcaraz deve difendere il titolo, mentre Sinner ‘solo’ 360 punti, essendo arrivato in semifinale lo scorso anno. Dunque, nel caso in cui Sinner dovesse fare meglio di Alcaraz, in classifica ci sarà un nuovo passo in avanti per l’altoatesino.