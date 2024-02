Indagine Red Bull, cosa ha fatto Horner? Le foto intime e l’invito a dimettersi

SportFair

Dopo l’annuncio di Hamilton in Ferrari, la Formula 1 è adesso in subbuglio per le indiscrezioni trapelate ieri su Christian Horner. Il team principal della Red Bull è finito sotto indagine per “comportamento inappropriato nei confronti di un dipendente della squadra corse”.

Red Bull ha avviato un’indagine interna e sembra che il team lo abbia già invitato ad allontanarsi e lasciare il suo ruolo di team principal.

Cosa ha fatto Christian Horner

Secondo il quotidiano tedesco Bild e il quotidiano britannico The Times, la denuncia proveniva da una lavoratrice, che aveva ricevuto immagini intime sul suo cellulare. Secondo la pagina ‘Motorsport-Total.com’, le accuse di presunto comportamento inappropriato sarebbero state formulate per la prima volta alla fine della scorsa settimana e i dettagli cominciano ad essere conosciuti, anche se si vuole preservare la presunzione di innocenza dei responsabili.

L’invito di Red Bull a dimettersi

Secondo alcuni rumors sembra che Red Bull abbia già invitato Christian Horner “in modo amichevole, di presentare le sue dimissioni volontariamente” e di lasciare il suo incarico attuale. Tuttavia è possibile che Horner abbia respinto la proposta nella sua reazione iniziale.

Lunedì si è svolto presso gli uffici della FOM a Londra un incontro programmato della Commissione Formula 1 , alla presenza di Horner in qualità di capo del team Red Bull. Secondo ‘De Telegraaf’ l’unica cosa che può dire al riguardo è: “nego categoricamente queste accuse“.