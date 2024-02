Formula 1 – Hamilton in Ferrari, l’appello di Vasseur: “basta parlarne”

SportFair

E’ in corso in Bahrain l’ultima delle tre giornate dei test di Formula 1, che precedono il debutto stagionale, il programma per il 2 marzo proprio sul circuito di Sakhir.

Nel paddock sono tanti gli argomenti che in qualche modo rubano la scena alle monoposto in pista: il caso Horner primo fra tutti, ma anche il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025.

Proprio di questo ha parlato, ancora una volta, Frederic Vasseur. Il team principal Ferrari ha lanciato un appello, chiedendo di non parlare più di questo colpo di mercato.

L’appello di Vasseur sull’ingaggio di Hamilton

“Ora dobbiamo mettere lentamente da parte la questione di Hamilton, dobbiamo concentrarci completamente sull’imminente stagione 2024. Sarò felice di parlare di Hamilton quando si avvicinerà la stagione 2025″, ha affermato il team principal francese.

“Naturalmente è positivo per noi sapere come sarà il nostro futuro. Ma per me l’attenzione è ora rivolta all’anno con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Nessuno può nascondere il fatto che abbiamo avuto un anno difficile nel 2023. Ma credo che sia stata una stagione difficile per tutti, ad eccezione della Red Bull. Mi rendo conto che la Ferrari dovrà fare un grande passo avanti se vuole raggiungere il leader. Ma ciò che ci dà coraggio è che abbiamo fatto notevoli progressi nella stagione 2023, e dobbiamo fare tesoro di questi progressi nel 2024. In definitiva, in Formula 1 è molto semplice: se ti senti soddisfatto della tua situazione, sei già a posto. Bisogna invece andare al lavoro con la mentalità di dover migliorare costantemente, enfatizzando i punti di forza ed eliminando le debolezze. Non si può mollare un attimo”, ha concluso.