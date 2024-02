Tragedia nel Freestyle Motocross: morto a 27 anni Jayden Archer

SportFair

Tragedia nel motocross. Jayden Archer, pilota australiano, è morto all’età di 27 anni mentre tentava una pericolosa acrobazia.

Archer, diventato famoso per essere diventato il primo motociclista di motocross a eseguire un triplo salto mortale all’indietro in una competizione, stava tentando un’acrobazia durante una sessione di allenamento a Melbourne, nella giornata di ieri, quando qualcosa è andato storto.

Nitro Circus, un gruppo sportivo d’azione, ha salutato Archer con un tributo: “la famiglia Nitro Circus è in lutto per la perdita di Jayo Archer. Jayo era l’emblema della passione, del duro lavoro e della determinazione. Ha spinto ciò che era possibile fare su una moto da cross a livelli mai visti prima. Un’influenza positiva per coloro che lo circondano. E soprattutto, un grande essere umano e un amico per tutti noi“.

Archer, il primo ad effettuare un triplo backflip

Archer ha fatto notizia nel 2022 quando ha ottenuto il primo triplo backflip all’indietro di motocross freestyle durante una gara ai Nitro World Games di Brisbane. Mentre festeggiava, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua ragazza Beth King mentre la folla esultava. Il pilota australiano si sarebbe dovuto sposare quest’anno.

Dopo aver eseguito il trick, ha detto: “non posso descrivere questa sensazione. Questo per me è molto più di un trick. Ho dedicato tutta la mia vita negli ultimi tre anni a questo momento. C’erano molti ostacoli, ossa rotte e knockout, e lo rifarei 100 volte per rivivere di nuovo quel momento“.

Archer stava progettando di tentare un quadruplo salto mortale all’indietro prima della sua morte.