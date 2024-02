Lewis Hamilton in Ferrari, Verstappen ammette: “per lui scomodo un annuncio così presto! Io in rosso?”

SportFair

Il mondo della Formula 1 è ancora sconvolto dall’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari: a partire dalla stagione 2025 di Formula 1 il britannico sarà un pilota della Rossa.

Solo l’inizio della nuova stagione potrà distrarre i diretti interessati e gli appassionati da questo clamoroso movimento di mercato, ma intanto è l’argomento più chiacchierato del momento.

Anche Max Verstappen, a margine della presentazione delle RB20, ha detto la sua a riguardo.

Il commento di Max Verstappen sul passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari

“Se un pilota vincente come Lewis vuole andare alla Ferrari ed è il suo sogno bisogna accettarlo. Spero per loro che vinceranno, ma chi lo sa. Di certo, Hamilton alla Ferrari sarà ‘cool’”, ha affermato l’olandese.

“Ho molto rispetto per il brand Ferrari, ma ora sono felice dove sono. Mi trovo bene nella Red Bull e oggi non voglio cambiare team. Certo, mai dire mai nella vita. Ma una mossa del genere non è affatto nei miei pensieri. E poi stiamo parlando solo di Formula 1. Magari un giorno correrò altrove. E ho altri interessi nella vita“, ha aggiunto Verstappen.

“Annunciare qualcosa di così grande così presto nella stagione, è chiaro che per il resto dell’anno sarà scomodo. Anche se hanno ottenuto molti successi insieme come squadra, ora non possono includerlo in tutto“, ha continuato il campione del mondo in riferimento a Hamilton e al suo ultimo anno con la Mercedes.

“È chiaro che ha un ottimo rapporto con tutti, soprattutto con Toto, ma sa che prima o poi gli diranno che sono dispiaciuti, hanno fatto tutto questo successo insieme, ma lui non potrà più partecipare a certi incontri. È una cosa normale in Formula 1, probabilmente una cosa strana, ma lui è abbastanza professionale per affrontarla“, ha concluso.