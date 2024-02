La Ferrari a caccia di un buon risultato, Vasseur sicuro: “non dobbiamo aver paura di osare”

SportFair

E’ tutto pronto in Bahrain per l’inizio della stagione 2024 di Formula 1. Sabato ci sarà il primo GP dell’anno che darà già le sue prime indicazioni.

Sabato inizia la stagione più intensa di sempre, con 24 gare, il ritorno del GP della Cina e quello di Imola, che lo scorso anno non si è corso a causa dell’alluvione in Romagna.

Alla vigilia del GP del Bahrain Vasseur ha svelato le sue sensazioni: “dopo aver percorso la distanza di oltre sette Gran Premi nei test, nei quali ogni team si è concentrato su sé stesso, è finalmente il momento di giocare a carte scoperte. Fin da giovedì nelle prove libere vedremo i veri valori in campo e comprenderemo la reale portata del lavoro fatto da noi e dai nostri avversari“, ha dichairato il Team Principal della Ferrari Fred.

“Charles e Carlos hanno confermato di trovarsi a loro agio al volante della SF-24 e questo era esattamente l’obiettivo che ci eravamo posti quando abbiamo iniziato la progettazione della monoposto. Ci confronteremo con rivali molto forti e agguerriti, e voglio vedere da parte nostra lo stesso approccio con il quale abbiamo chiuso la stagione scorsa. Non dobbiamo aver paura di osare se crediamo che una determinata scelta possa fare la differenza per la nostra prestazione“, prosegue il Team Principal di Maranello. “La macchina sembra competitiva, Charles e Carlos si sono dimostrati in ottima forma e vedo tutta la squadra molto concentrata: siamo determinati ad ottenere un buon risultato“, conclude Vasseur.