Formula 1, Test-Bahrain: Verstappen al comando nella sessione mattutina

SportFair

E’ iniziata la tre giorni di test del Bahrain di Formula 1. I campioni delle quattro ruote scendono in pista per lavorare sugli ultimi dettagli delle loro monoposto in vista dell’inizio della stagione, previsto per il 3 marzo, proprio sul circuito del Sakhir.

Al termine della sessione del mattino è Max Verstappen il più veloce in pista. Il campione del mondo ha fermato il cronometro sull’1:32.548, chiudendo davanti a Leclerc e Fernando Alonso.

Ai box Red Bull presente regolarmente il team principal Christian Horner, nonostante l’indagine in corso per comportamento inappropriato.

Non sono mancati gli imprevisti in pista, con Albon costretto a fermarsi per problemi tecnici e un cedimento sull’ala anteriore nella Red Bull di Verstappen.

Inizia adesso la sessione pomeridiana, che terminerà alle 17.00 con Sainz sulla Ferrari al posto di Leclerc.