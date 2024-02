Formula 1, Sainz rassicura i fan e svela: “dall’interno vedevo cose”

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 è sempre più vicina. Nonostante in tantissimi guardino già al futuro, dopo l’annuncio di Hamilton in Ferrari dal 2025, c’è ancora un Mondiale da disputare.

L’ultimo di Carlos Sainz alla Ferrari. Nonostante la notizia della sua partenza a fine stagione, lo spagnolo sembra sereno. Sainz ha parlato ai microfoni di Sky Sport, assicurando tutti i tifosi di essere “tranquillo“.

Le parole di Sainz

“Sarà un anno importante e voglio fare il meglio possibile. Se avrò delle chance lotterò. Ho motivazioni alte per vincere il Mondiale. Deluso? Dall’interno vedevo cose e mi sono preparato per tutti i cambi che arriveranno, ma voglio pensare a questa stagione e a fare il massimo per la Ferrari“, ha affermato Sainz.