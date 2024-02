I rivali ed il caso Horner, Verstappen in Bahrain: “concentrato sulle mie prestazioni”

SportFair

E’ iniziato ufficialmente il primo weekend di gara della stagione 2024 di Formula 1. I piloti si sono presentati in conferenza stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al GP d’esordio, quello del Bahrain, in programma in via eccezionale sabato pomeriggio.

Il campione del mondo Max Verstappen è apparso sereno e tranquillo, certo della competitività della sua Red Bull.

“Abbiamo fatto tanti giri, tutto è andato secondo i programmi. La situazione è molto promettente, sono entusiasta di cominciare per capire a che punto siamo“, ha esordito Max Verstappen parlando dei test della settimana scorsa.

“Al momento non so neanche se noi siamo veloci abbastanza, sarà il tempo a dirlo. Ci impegniamo, andiamo in pista e poi vediamo i risultati, vedremo“, ha aggiunto sui rivali.

Infine è stato chiesto a Verstappen un commento sul caso Horner: “io sono molto concentrato sulle mie prestazioni e su quelle della vettura, spero che la situazione si risolva molto presto. E’ importante che restiamo tutti uniti“.