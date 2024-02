Formula 1, clamorosa bomba di mercato dalla Spagna: Hamilton in Ferrari

SportFair

Negli anni si è tanto parlato della possibilità di vedere Lewis Hamilton a bordo di una Ferrari. Il campione britannico non ha nascosto il desiderio di voler correre per la Rossa, dichiarando però poi amore eterno alla Mercedes.

Sembra, però, che Hamilton sia pronto a cambiare e che lo farà nel 2025, quando il contratto con la Mercedes scadrà. Dalla Spagna non hanno dubbi: nel 2025 Hamilton sarà un pilota Ferrari.

La clamorosa bomba di AS

E’ AS, famoso giornale spagnolo, a lanciare la clamorosa bomba di mercato. Secondo gli spagnoli, infatti, Hamilton sarà un pilota Ferrari: sarebbero ancora da definire gli ultimi dettagli, ma il sette volte campione del mondo sembra pronto per lanciarsi in questa nuova avventura, prima di chiudere la sua carriera.

Un movimento di mercato che farebbe fuori Carlos Sainz: lo spagnolo lascerebbe infatti il suo posto a Hamilton, per sposare un nuovo progetto. Le opzioni di Sainz sono le seguenti: Audi, Mercedes, Alpine, Aston Martin e Williams

Hamilton ha rinnovato il suo contratto con la Mercedes lo scorso anno fino al 2025, ma negli ultimi tempi i contratti di F1 non sono vincolanti e consentono clausole di uscita. Ecco perché piloti come Leclerc o Norris hanno firmato rispettivamente prolungamenti eterni con Ferrari e McLaren, che possono essere interrotti se le prestazioni delle vetture non sono quelle previste. Dopo due anni senza una vettura vincente, indipendentemente da ciò che accadrà nel 2024, Hamilton potrebbe lasciare la Mercedes.

Hamilton sarebbe particolarmente invogliato dalla sfida di vincere titoli con tre case storiche e di restituire la gloria alla Ferrari. Il britannico e Elkann si sono incontrati già in passato, inoltre Vasseur, team principal Ferrari, è già stato capo di Hamilton ai tempi della Formula 2 e “parlo con lui ogni settimana”, aveva detto lo scorso anno. Questo potrebbe aiutare ad avere Hamilton in rosso.

Ancora nulla di ufficiale, ovviamente. Le indiscrezioni di AS potranno trovare conferme solo nelle prossime settimane, se non addirittura durante la stagione 2024 di Formula 1.