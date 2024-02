Formula 1, i piloti Ferrari vedono le nuove tute: i primi dettagli | VIDEO

SportFair

Manca sempre meno alla presentazione della Ferrari. In tantissimi pensano già al 2025, anno in cui Lewis Hamilton prenderà il posto di Carlos Sainz per affiancare Charles Leclerc, ma prima c’è ancora una stagione da disputare.

La nuova SF sarà svelata il 13 febbraio e intanto i piloti hanno già potuto vedere le nuove tute, svelando qualche dettaglio. Sui social del team di Maranello, infatti, è stato pubblicato un video nel quale Leclerc e Sainz vedono per la prima volta le nuove tute che indosseranno durante la stagione 2024 di Formula 1.

“Il nero è andato, il bianco è tornato! Carlos Sainz & Charles Leclerc danno un’occhiata alle loro nuove tute da gara 2024!“, si legge nella descrizione. “Più aggressiva. Brava Ferrari“, dice Sainz. “La amo“, commenta Leclerc.

