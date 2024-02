La nuova Ferrari e l’arrivo di Hamilton, Leclerc da applausi: “per rispetto per Carlos non vorrei parlare di Lewis”

SportFair

E’ stata svelata oggi la SF-24: il team di Maranello, a differenza dello scorso anno, ha optato per una presentazione minimal, con un brevissimo video trasmesso sui canali ufficiali, col quale è stata mostrata per la prima volta la livrea della monoposto per la stagione 2024 di Formula 1.

Nessun grande evento dunque per la Ferrari, ma Leclerc e Sainz hanno comunque raccontato le loro sensazioni e impressioni sulla loro nuova vettura.

Le parole di Charles Leclerc sulla nuova SF-24

“La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Ovviamente però quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene”, ha affermato il monegasco.

“Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie“, ha concluso Leclerc.

“Per adesso abbiamo fatto solo un giro, tutto è andato come ci aspettavamo, ma aspettiamo un po’ di più prima di fare commenti più dettagliati. Abbiamo fatto tanto lavoro sulla guidabilità soprattutto della macchina. Per questo progetto ci siamo concentrati per provare a migliorare questa caratteristica della macchina, sul simulatore ha avuto risultati ottimi ma adesso bisogna confermare i dati virtuali con quelli reali. Oggi era un primo step, i dati sono stati un po’ presi e adesso spero di confermare in Bahrain il feeling positivo del simulatore”, ha affermato Leclerc ai microfoni Sky.

“Spero che possiamo vincere il Mondiale, io farò di tutto. Adesso mi conoscete abbastanza, io farò di tutto e spero che il potenziale della macchina ci possa dare soddisfazioni grandi“, ha aggiunto.

Leclerc e l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari

Impossibile non parlare anche dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025: “per adesso è importante concentrarsi sull’anno che abbiamo davanti. Ovviamente le discussioni di contratto non sono cose che si fanno in una sera, quindi ero consapevole della possibilità dell’arrivo di Lewis in Ferrari e sono molto contento del fatto che ho rinnovato per tanti anni con la Ferrari, perchè è il mio team del cuore, che mi ha dato l’opportunità di arrivare in F1, che ha creduto in me fin dall’inizio, vuol dire tanto continuare con la Ferrari, spero che questo nuovo contratto possa portare al mio primo titolo Mondiale“, ha aggiunto il monegasco.

“Per rispetto per Carlos non vorrei parlare troppo di Lewis, abbiamo passato anni belli insieme, è stato un grande compagno di squadra e abbiamo ancora un anno da passare insieme. Lewis è un grande campione ma non vorrei parlarne troppo, per adesso sono compagno di squadra di Carlos e faremo in modo di finire questa collaborazione insieme in Ferrari nel migliore dei modi sperando di portare la Ferrari il più in alto possibile“, ha concluso.