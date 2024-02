Il flop imbarazzante di John Travolta a Sanremo: cifra folle, sponsor occulto e video rimossi

SportFair

La prima serata di Sanremo 2024 è stata un successo di pubblico, musica e social. La seconda ha avuto una certa flessione in termini di share, ma un’impennata nel termometro che misura l’imbarazzo. Il picco è stato raggiunto con l’arrivo di John Travolta sul palco, il superospite della seconda puntata, atteso come si attende una star.

E, va detto, l’attore americano ha tutte le carte in regola per essere trattato come tale. Peccato che la sua gag a Sanremo sia stata una delle cose più trash mai viste in 74 edizioni del Festival, nonchè uno dei momenti più bassi mai toccati.

John Travolta a Sanremo: l’imbarazzante Ballo del Qua Qua

Se i balletti di “Grease”, eseguiti sul palco dell’Ariston con Amadeus, sono tutto sommato accettabili (seppur visti e rivisti), quanto accaduto fuori dal teatro è stato incredibile, nell’accezione peggiore del termine. Fiorello e Amadeus con i cappellini da papera, ballerini vestiti da pulcini gialli, John Travolta (che rifiuta il cappello) non proprio a suo agio: tutti ballano il Ballo del Qua Qua. Fiorello nel post puntata parla di una gag venuta male, era lui l’ideatore, un flop su tutta la linea.

Sanremo 2024: rimossi i video con John Travolta

Eleonora Daniele, nel corso della puntata odierna di “Storie Italiane”, ha spiegato di non avere l’autorizzazione a mandare in onda il siparietto piumato. Video che non sono disponibili neanche su RaiPlay, possono essere visti solo riguardando l’intera puntata. Il motivo? John Travolta, secondo i rumor, non avrebbe firmato la delibera per i video.

Sanremo 2024: quanto è stato pagato John Travolta? Il cachet esorbitante

L’attore di “Pulp Fiction” avrà oltre 1 milione di motivi per consolarsi. In molti si saranno chiesti quanto avranno pagato John Travolta per un siparietto del genere. Si vociferava che il cachet dell’attore fosse di 200.000 euro, ma in conferenza stampa si è parlato di un più generico “rimborso spese”. Ben più importante la cifra che “U-Power”, famoso brand legato all’abbigliamento da lavoro, avrebbe destinato al suo testimonial: circa 1 milione, secondo “Il Corriere della Sera” per apparire al Festival.

John Travolta e lo sponsor occulto a Sanremo 2024

A proposito di sponsor, non è passato inosservato all’occhio attento dei social un dettaglio legato all’outfit di John Travolta. Le scarpe. Bianche, per spezzare l’outfit scuro, ma con un logo nero messo in bella mostra. Quale? Quello di “U-Power“. Un escamotage che, secondo i rumor, avrebbe permesso di abbassare le spese ufficiali del Festival per ospitare l’attore.