Presentata la Ferrari SF-24, Sainz carico: “mi voglio divertire e sogno il Mondiale”

“Vedere una macchina nuova e che non hai ancora guidato è speciale, osservi tutte le forme, le linee e la livrea. È sempre impressionante. Ti fermi cinque minuti a guardarla, prendi un po’ d’aria. È un momento importante nella storia di un pilota“. Carlos Sainz si è soffermato parecchio ad ammirare la nuova Ferrari SF-24, probabilmente perchè quella attuale sarà l’ultima stagione in rosso per il pilota spagnolo. Dal 2025, infatti, siederà Lewis Hamilton al suo posto.

“Il primo impatto al simulatore è stato buono e le sensazioni sono diverse rispetto all’anno scorso, perché la SF-24 si guida in maniera diversa e si sente che ha un comportamento differente. Fino a che non la guiderò in pista preferisco però non parlare, c’è sempre una piccola differenza nei dettagli che riesci a sentire solo quanto sei davvero al volante“, ha aggiunto a margine della presentazione odierna lo spagnolo.

Le novità della Ferrari SF-24

Il pilota spagnolo ha provato la nuova monoposto per 1 installation lap, troppo poco per dare un giudizio sulle prestazioni della monoposto. Ma Carlos ha fiducia: “è impossibile dire se ci siamo avvicinati alla Red Bull. Ho fiducia che in Ferrari abbiamo fatto dei passi avanti e ci siamo avvicinati, che abbiamo lavorato bene per fare una macchina più guidabile, ma anche migliore nella gestione gomme e nel passo gara. Questo ci permette di essere più vicini alla Red Bull e poter cominciare l’anno bene.

Il regolamento non ti permette di cambiare così tanto, ma abbiamo cambiato filosofia, concetti importanti sulla macchina, ma con queste nuove regole non puoi fare cambiamenti estremi, sta tutto sul dettaglio. Dobbiamo migliorare secondi, alla fine dell’anno scorso eravamo già in lotta per tante pole. Sono fiducioso che questa macchina andrà in quella direzione“.

La nuova Ferrari SF-24 può battere la Red Bull?

Sainz non nasconde l’obiettivo degli obiettivi: chiudere in bellezza la sua esperienza in Ferrari vincendo un Mondiale. Ma contro la Red Bull non sarà facile. “Spero che la Ferrari possa vincere il Mondiale ma sappiamo tutti che la Red Bull è favorita, tutti pensano che siano in vantaggio ma sono 24 gare, la Ferrari proverà a fare di tutto per vincere. – ha ammesso Sainz – Io ho già assaggiato vittorie e podi con la Ferrari, quello che vorrei è il prossimo step, cioè vincere un Mondiale. Sono anche consapevole che questo sarà un obiettivo molto difficile visto quanto era forte la Red Bull l’anno scorso.

Mi voglio anche divertire: nel 2023 è stato difficile divertirsi, in gara andavamo sempre un po’ indietro, soffrivamo con le gomme, quest’anno voglio una macchina che possa andare avanti nei sorpassi invece di dovermi difendere ogni curva. Voglio fare vittorie, podi, pole position“.

Il futuro di Carlos Sainz nel 2025

Sainz ha poi affrontato l’argomento futuro: il suo contratto con la Ferrari scadrà al termine della stagione e al suo posto arriverà Lewis Hamilton. “Mi sento molto fortunato ad avere ancora un anno con la Rossa. – ha dichiarato – Spero di fare un anno forte, di chiudere la mia esperienza in Ferrari con un anno positivo, spero vincente. Dopo, per il futuro, ho bisogno di un po’ di tempo per pensare dove voglio andare. Le opzioni sono tante. Una volta che sei stato pilota Ferrari poi lo sei per sempre. Hai vittorie in Ferrari, pole position, è sempre una cosa positiva per andare da un’altra parte. Mi devo prendere un po’ di tempo per valutare le opzioni, ascoltare un po’ tutti e vedere qual è il mio futuro ideale“, ha concluso Sainz.