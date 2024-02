I favoriti di Sanremo 2024: le quote dei bookmaker. Sarà davvero un Festival al femminile?

SportFair

A tre giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, c’è ancora suspance sui favoriti per la vittoria finale. Certo è che, secondo gli esperti di Sisal, le probabilità che sia una donna sono altissime con quota 1,40. Da ben 10 anni, dopo Arisa nel 2014, il palco dell’Ariston non vede infatti un’artista conquistare il Leone d’oro.

I favoriti per la vittoria di Sanremo 2024: le quote

Le due favorite al momento restano Annalisa e Angelina Mango, entrambe quotate a 4,00, ma nel testa a testa tra le due, la cantante ligure vince sull’esordiente Mango a 1,65.

Geolier, nel mentre, si è fatto posto – il secondo – a 7,50 e non ha nessun rivale. Chiudono il podio, offerti a 9,00, Loredana Bertè, I Negramaro e Alessandra Amoroso. Irama e The Kolors se la battono invece per il 4° a 16. La Top 5 si completerebbe con Mahmood, Il Volo o Emma, si giocano a 20.

Diodato, per parafrasare la ballad con cui si esibirà al Festival, “si muove” a 25 verso la sesta posizione senza doverla spartire con nessun altro. Lo seguono, in settima, un parterre di artisti diversissimi per generazione e genere: Mr Rain, Ghali, Gazzelle, Fiorella Mannoia e Dargen D’Amico, appaiati in quota a 33. Clara continua a vedere “il mare fuori” e difende l’ottava posizione sul palco a 50. Penultimi, a 66, Rose Villain, il duo Renga e Nek e I Santi Francesi.

I gradini più bassi della classifica sono occupati da Sangiovanni, I Ricchi e Poveri, Maninni, La Sad, Il Tre, Fred De Palma, BNKR44, Big Mama e Alfa. La quota per tutti loro è 100. Queste sono le quote pre Festival, ma tutto potrebbe ribaltarsi da martedì 6.