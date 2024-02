Fantasanremo 2024, la classifica finale: i punteggi di tutti e 30 i cantanti

SportFair

Insieme al Festival di Sanremo è terminato anche il Fantasanremo 2024, il simpatico e appassionante fantasy game legato al Festival che da qualche anno raccoglie sempre più consensi e appassionati che si sfidano a colpi di bonus e malus seguendo, con maggior attenzione, le esibizioni dei propri beniamini sul palco dell’Ariston.

Grande attesa in giornata per l’ultimo aggiornamento dei punteggi, quello successivo alla serata finale, che ha decretato la classifica finale con tutti i punteggi dei cantanti in gara. Aggiornamento annunciato per la serata di oggi, quasi fosse un piccolo post-Festival e che ha tenuto incollati tantissimi fanta-appassionati. Scopriamo la classifica finale.

La classifica finale del Fantasanremo 2024: i punteggi di tutti i cantanti

La Sad (486 punti) Dargen D’Amico (460 punti) Angelina Mango (420 punti) Il Tre (415 punti) BigMama (414 punti) Emma (389 punti) Il Volo (383 punti) Negramaro (382 punti) Bnkr44 (359 punti) Alfa (348 punti) Annalisa (335 punti) Renga Nek (334 punti) Maninni (333 punti) Loredana Bertè (327 punti) Mr. Rain (314 punti) Diodato (313 punti) The Kolors (313 punti) sangiovanni (310 punti) Ghali (305 punti) Ricchi e Poveri (303 punti) Rose Villain (299 punti) Geolier (290 punti) Fred de Palma (280 punti) Santi francesi (269 punti) Mahmood (259 punti) Fiorella Mannoia (250 punti) Gazzelle (196 punti) Irama (195 punti) Alessandra Amoroso (174 punti) Clara (147 punti)