FantaSanremo 2024, la classifica dopo la terza serata: importante balzo in avanti dei La Sad

SportFair

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 è archiviata. Il televoto e la giuria delle radio hanno premiato Angelina, prima nella top-5 di ieri sera.

Una serata di musica e spettacolo, durante la quale si sono esibiti i restanti 15 cantanti in gara, presentati dagli altri 15 Big, in una nuova formula apprezzata dal pubblico.

In attesa della serata delle cover e dei duetti di oggi, il pubblico si intrattiene col FantaSanremo. E’ uscita, infatti, la nuova classifica. I La Sad hanno fatto un importante balzo in avanti, piazzandosi in seconda posizione, alle spalle solo di Dargen D’Amico, che resta leader.

In tantissimi hanno ottenuto punti extra, al di fuori del palco dell’Ariston: molti, come Fred De Palma, Rose Villain e altri, hanno infatti disegnato baffi sulle loro facce nei manifesti per le strade di Sanremo. Altri, invece, come Emma e Angelina, hanno lasciato un caffè sospeso, portando a casa punti preziosi per chi ha puntato su di loro.

La classifica del Fantasanremo 2024 dopo la terza serata

Dargen D’Amico 295 La Sad 240 Negramaro 240 BigMama 218 Emma 215 Il Tre 203 Bnkr44 200 The Kolors 175 Renga e Nek 173 Loredana Bertè 170 Il Volo 165 Ricchi e Poveri 165 sangiovanni 163 Rose Villain 150 Alfa 148 Mahmood 143 Angelina Mango 140 Diodato 140 Fred De Palma 140 Annalisa 135 Gazzelle 135 Ghali 135 Mr Rain 133 Maninni 120 Santi Francesi 120 Clara 100 Fiorella Mannoia 100 Geolier 90 Alessandra Amoroso 80 Irama 70