E’ finita tra Chiara Ferragni e Fedez? “Lui se n’è andato di casa domenica”

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez sembra arrivata una volta per tutte al capolinea. L’influencer e imprenditrice italiana ed il rapper si sarebbero detti definitivamente ‘addio’.

Qualche giorno fa Fedez ha postato tra le storie una foto di tutta la famiglia in ascensore, ma forse è stata l’ultima sua apparizione nella nuova casa di Milano.

Un anno di alti e bassi per Chiara Ferragni e Fedez, che dopo Sanremo 2023 hanno avuto la prima crisi e dopo i problemi dell’influencer sembra che i due non siano più riusciti a ritrovare la loro serenità insieme.

Ad annunciare la fine della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è Dagospia, secondo cui “il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. La storia d’amore tra i due si era incrinata dal Sanremo dell’anno scorso, ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari“.