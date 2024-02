Dani Alves non è più una leggenda del Barcellona: rimosso dalle Legends

SportFair

L’FC Barcelona ha privato Dani Alves, recentemente condannato a quattro anni e mezzo di prigione per violenza sessuale, del suo status di leggenda del club.

L’ex calciatore brasiliano non è più leggenda del club spagnolo, che nel corso dei suoi 125 anni di storia, ha nominato ben 102 calciatori come leggende, tra gli ultimi Jordi Alba, Busquets e Piquè.

Il Barcellona ha rimosso dal suo sito Legends Dani Alves, condannato anche a cinque anni di libertà vigilata, allontanamento e detenzione in isolamento dalla vittima per 9 anni e 6 mesi, oltre a un risarcimento di 150.000 euro e al pagamento delle spese. Il Barça ha reso effettivo questo atto simbolico una volta resa nota la sentenza per violenza sessuale.