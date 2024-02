Sarà il campionato più difficile della storia: cosa chiede Vasseur alla Ferrari SF-24

SportFair

Si alza il sipario sulla Ferrari 2024. Quest’oggi la scuderia di Maranello ha presentato la nuova SF-24, la monoposto che Leclerc e Sainz guideranno nel prossimo Mondiale. La nuova Ferrari scenderà in pista a Fiorano, nel pomeriggio odierno, per 15 km di shooting con Charles Leclerc alla guida. Domani saranno messi a disposizione 200 km di shooting da dividere fra i due piloti.

Ferrari SF-24, il commento di Vasseur

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, si è espresso così dopo la presentazione odierna della monoposto SF-24: “presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti, anche se tutti noi stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari. Quest’anno dobbiamo ripartire da dove c’eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni.

Ci aspetta il campionato più impegnativo della storia della Formula 1 e con Charles e Carlos siamo d’accordo: dobbiamo essere più cinici ed efficaci nell’approfittare delle occasioni, cercando di portare a casa punti ad ogni gara e continuando a migliorarci sotto tutti gli aspetti. Per riuscire in un campionato così serrato sappiamo che i tifosi possono essere la nostra marcia in più e siamo orgogliosi di poter contare su di loro“.

Sainz professionale, Hamilton opportunità

Vasseur ha parlato dell’ultima stagione di Sainz in Ferrari con lo spagnolo già sicuro dell’addio: “non sono preoccupato, Sainz è molto professionale e ha fatto molto bene con noi. Spingerà fino all’ultima curva dell’anno e io farò lo stesso per lui. C’è un rapporto di fiducia tra di noi e non si può andare con il freno tirato quando guidi la Ferrari. Chi vincerà il campionato? Vediamo a dicembre. Red Bull? Nessuno può prevedere cosa accadrà, lo scorso anno eravamo tutti molto vicini dietro di loro. Ma è un processo senza fine, perché la stagione è lunga e le macchine si possono sviluppare. Noi siamo l’esempio, bisogna lavorare tanto nell’arco dell’anno“.

Su Lewis Hamilton il giudizio è abbastanza semplice: “Hamilton è una grande opportunità per la Ferrari, ma è nel 2025. Ora dobbiamo concentrarci su questa stagione. Abbiamo voluto dare questo annuncio proprio per non distrarci in questo Mondiale. E’ stato come un matrimonio, entrambe le parti devono essere convinte di avere un rapporto. I tifosi saranno importanti per il sostegno che ci hanno dato sempre, lo scorso anno ci hanno aiutato tanto“.