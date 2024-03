Coppa Europa, Asja Zenere spezza il dominio austriaco a Reinswald: vittoria storica per l’Italia

SportFair

Le condizioni meteo hanno fatto gioire le 70 sciatrici provenienti da 10 Paesi che hanno preso parte al primo dei due super-G di Coppa Europa in programma in Val Sarentino. Dopo le precipitazioni dei giorni precedenti, per tutta la giornata di giovedì il tempo ha retto e in qualche momento pure il sole ha fatto capolino sulla pista Schöneben. La prima ad approfittarne è stata Asja Zenere.

La 27enne italiana è scesa con il pettorale numero 13 e ha disputato una gara eccellente (1’12”76) sulle nevi sarentinesi e per 35 centesimi di secondo ha battuto Magdalena Egger, fino ad allora in testa. Dopo le vittorie austriache nei precedenti super-G di Coppa Europa femminile a Reinswald, quest’anno alla premiazione è risuonato per la prima volta l’inno d’Italia.

Ma la squadra austriaca non ha avuto motivo di disperarsi, dato che il tempo segnato da Magdalena Egger (1’13”11) è bastato per il secondo posto. Così Egger è salita sul suo terzo podio di Coppa Europa. Altre tre sue compagne di squadra sono entrate tra le migliori 10 atlete di giornata, un risultato a cui si è avvicinata la Svizzera con tre sciatrici in top10.

La migliore tra le elvetiche è stata Isabella Pedrazzi, al primo podio in carriera. La 19enne, in gara con il pettorale numero 12, ha accumulato soltanto 6 centesimi di secondo di ritardo su Egger (1’13”17). Hanno concluso la gara alle spalle di Pedrazzi le due austriache Anna Schilcher ed Emily Schöpf, l’attuale leader della Coppa Europa, che hanno preso parte alla premiazione riservata alle prime cinque classificate.