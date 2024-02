Slittino, ancora un podio per Vötter/Oberhofer: azzurre seconde ad Oberhof

SportFair

Andrea Vötter e Marion Oberhofer non scendono dal podio e chiudono al secondo posto anche la seconda tappa di Oberhof, chiudendo alle spalle delle sole tedesche Eitberger / Schirmer che con 1’25″889 hanno preceduto di soli 8 millesimi di secondo le azzurre, autrici dell’ennesima eccellente prestazione dell’inverno. Per le due altoatesine si tratta del sesto podio consecutivo, il settimo complessivamente: sullo stesso budello la scorsa settimana avevano visto sfumare il successo per 33 millesimi.

La classifica finale è oltremodo corta, tanto che le altre tedesche Denhardt/Rosenthal si ritrovano terze a 9 millesimi dalle connazionali dopo aver segnato il miglior tempo a metà gara proprio davanti a Vötter/Oberhofer.

In precedenza era maturato il quinto posto per Ivan Nagler e Fabian Malleier nel doppio maschile: la vittoria è andata agli austriaci Steu/Kindl che dopo il miglior tempo nella prima frazione si sono confermati in testa con 1’23″333 ed un vantaggio di 0″073 sui tedeschi Wendl/Arit e 0″119 sugli altri germanici Orlamuender/Gubitz. Molto buono anche l’ottavo posto di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, staccati di 0″604 dopo un’ottima seconda discesa, con Ludwig Rieder e Lukas Gufler dodicesimi a 0″908.

Nel primo pomeriggio è in programma la sfida di singolo maschile.