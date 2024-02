Slittino pista naturale, Lanthaler e Pigneter campioni: gli azzurri si aggiudicano la Coppa del Mondo

SportFair

Evelin Lanthaler trionfa anche a Winterleiten, Austria, e festeggia l’ottava Coppa del Mondo della carriera, la sesta consecutiva. Patrick Pigneter è terzo nel giorno del poker azzurro guidato da Fabian Brunner e certifica a sua volta la Coppa del Mondo numero 24 della carriera, pareggiando il bottino tra trofei individuali e di coppia.

E’ una giornata trionfale per l’Italia il sabato di Winterleiten: Lanthaler domina la scena in entrambe le run e fermando il cronometro sul 2’08″04 lascia ad oltre un secondo la rivale austriaca Riccarda Rütz (+1″09) con l’altra padrona di casa Tina Unterberger terza a 1″58; quinto, sesto e settimo posto quindi per Nadine Staffler, Jenny Castiglioni e Tina Stuffer, staccate rispettivamente di 1″96, 2″81 e 3″39 dalla capitana.

Appena dopo, ecco il fantastico poker italiano nel singolo maschile: Fabian Brunner è il migliore in entrambe le manche e ferma il riferimento di giornata a 2’08″22. Alle sue spalle c’è Florian Clara che paga 0″56 di distacco, mentre nella seconda run Patrick Pigneter sale a sua volta sul treno del podio con un gap di 0″76 dalla testa, superando Daniel Gruber (1″35) che scivola al quarto posto completando il trionfo italiano.

Il resto del mondo deve accontentarsi dei piazzamenti: quinto è lo svizzero Stefan Felderer, seguito dall’austriaco Florian Markt.

Risultati che come detto certificano i successi nelle rispettive classifiche generali per Lanthaler e Pigneter, quando al termine della stagione manca solo l’ultima sfida in programma domani sulla stessa pista.

Pigneter torna ad imporsi nel singolo otto anni dopo l’ultima coppa del mondo e sale così a quota 12, pareggiando il bottino ottenuto nel doppio. Ottava coppa di cristallo quindi per Lanthaler che domina la scena da sei anni.

In precedenza la duplice tappa di Winterleiten si era aperta con la doppietta azzurra nel doppio: sul tracciato che la settimana scorsa li ha visti protagonisti ai Mondiali Juniores, Tobias Paur e Andreas Hofer hanno dominato la scena con il tempo di 1’07″09 precedendo di 0″27 i fratelli Matthias e Peter Lambacher, con gli slovacchi Peter e Dominik Neupauer in terza piazza a 0″63.

Il quarto posto degli austriaci Pichler/Edlinger permette ai fratelli Lambacher di allungare in vetta alla classifica generale alla vigilia dell’ultima gara stagionale: domani i fratelli altoatesini (555) potranno vantare 70 punti di margine sui più immediati rivali (485) con Paur/Hoger terzi a 410.