Ciclismo, Lefevere punge Alaphilippe: “troppe feste e alcol, influenzato dalla compagna”

Scintille nel ciclismo. Patrick Lefevere ha rilasciato delle forti dichiarazioni. Il direttore della Soudal Quick Step ha parlato della situazione di uno dei suoi campioni, Julian Alaphilippe.

Lefevere punge Alaphilippe

“Julian è un bravo ragazzo, ma dopo aver firmato il suo mega contratto non ha più reso. Mi piacciono i miei corridori, ma deve rimanere corretto. Man mano che invecchi, devi stare più attento, devi allenarti di più e non puoi gettare la spugna. Adesso bisogna lottare“, ha detto a ‘Humo’.

Lefevere ha poi parlato delle distrazioni del ciclista francese: “troppe feste, troppo alcol… Julian è seriamente sotto l’influenza di Marion Rousse (la sua compagna). Forse troppo. Gli ho parlato nel novembre dell’anno scorso, alla presenza di Marion e dei suoi Dries Smets. Gli ho detto: non può andare avanti così. Se sbagli ancora, ti licenzio su due piedi. Il messaggio è arrivato. Tornerà“.

Finora Julian ha iniziato il corso in buona forma. Pur non avendo ancora vinto, ha sfiorato le prime posizioni nel Tour Down Under. I suio prossimi impegni saranno alcune classiche, come le Strade Bianche la Milano Sanremo ed il Giro delle Fiandre poi sarà al via del Giro d’Italia 2024.